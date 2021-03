Pisa-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Alle 14 per la ventisettesima giornata di serie B va in scena all’Arena Garibaldi il match tra Pisa e Reggina. Uomini di Baroni reduci dall’ultima sconfitta casalinga contro l’Empoli, che ha interrotto i sette risultati utili di fila. Pisa in super forma dopo la vittoria convincente per 0-2 contro l’Ascoli. Sono 13 i punti totalizzati fin qui dal Pisa nella seconda parte di stagione con una media punti di 1,63 a partita.

Probabile formazione Reggina

Baroni potrà contare sul recupero in extremis di Simone Edera, che però non dovrebbe partire dall’inizio. Out per infortunio Menez, Faty e Kingsley. Per la sfida in terra toscana, Baroni cambierà qualche tassello rispetto all’undici titolare visto contro Spal e Empoli, affidandosi sempre al suo modulo di riferimento il 4-2-3-1. Nicolas tra i pali, reparto difensivo composto dalla coppia Stravropoulos e Cionek (quest’ultimo si contenderà la maglia da titolare con Loiacono). Cambiamenti importanti sulle fasce con Lakicevic e Di Chiara in pole, dovrebbero rifiatare invece Delprato e Liotti. Crimi e Crisetig guideranno il centrocampo reggino. Micovschi è la sorpresa della trequarti che andrà a posizionarsi sull’out di sinistra (al posto di Edera) accompagnato da Folorunsho e Rivas, alle spalle del solito Montalto. – REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Rivas, Folorunsho, Micovschi; Montalto. All. Baroni

Probabile formazione Pisa

4-3-1-2 il modulo di riferimento per mister D’Angelo, il tecnico pisano dovrà ovviare all’assenza di Vido (assente per covid). Benedetti e Caracciolo saranno i due centrali difensivi a protezione dell’estremo difensore Gori. Mentre Birindelli e Beghetto (entrambi in ballottaggio con Belli e Lisi) dovrebbero agire sulle fasce. Le chiavi del centrocampo vengono affidate a Gucher, il quale dovrebbe agire da trequartista con alle spalle il trio mediano composto da Siega, Marin e Mazzitelli. Tandem d’attacco con Marconi e Palombi. – PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli; Benedetti, Caracciolo, Beghetto, Siega, Marin, Mazzitelli, Gucher, Marconi, Palombi. All. D’angelo.

Pisa- Reggina pronostico

Reggina di Mister Baroni che parte sfavorita secondo Snai, con il segno due quotato a 2,90, rispetto alla vittoria dei toscani quotata a 2,55. Stesso discorso per i Bookmakers di Sisal matchpoint, con il segno 1 leggermente in rialzo a quota 2,60, mentre la vittoria della Reggina è quotata 3,00. Segno x quasi equivalente per i due Bookmakers (quota 3,05 Snai, quota\quota 2,90 Sisal). Si prospetta una gara equilibrata ma con molte emozioni, interessante la quota gg a 1,77 (Snai). Da segnalare la combo X2+over1.5 (quotata 2,00 Snai)

Pisa- Reggina dove vederla in tv o in streaming

Fischio d’inizio alle 14 della gara tra Pisa e Reggina. Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, detiene tutti i diritti della serie B. E’ possibile seguire la diretta della gara in streaming attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento sky, potrà seguire la partita in Tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti gli approfondimenti relativi al post-gara (commenti, tabellino, pagelle , top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Celestino Casedonte