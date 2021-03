Pisa-Reggina, la probabile formazione nerazzurra: torna Mazzitelli, Gucher uomo chiave

Cinque risultati utili consecutivi. E’ il dato principale con il quale il Pisa di mister D’Angelo si presenta alla sfida con la Reggina di Baroni (tra le poche ad aver fatto meglio dei nerazzurri nelle ultime cinque uscite), in programma alle ore 14 di domani presso l’Arena Garibaldi. Vento in poppa per la compagine toscana, che potrebbe cambiare parte degli interpreti visti dal 1′ ad Ascoli, gara in cui D’Angelo aveva optato per qualche variazione all’interno del proprio scacchiere.

Contro gli amaranto, invece, il tecnico pisano dovrebbe fare affidamento allo stesso 4-3-1-2 visto sabato scorso contro il Vicenza, con l’eccezione Vido (assente per covid).Davanti all’estremo difensore Gori, la coppia difensiva sarà composta da Benedetti e Caracciolo, mentre Birindelli e Beghetto dovrebbero agire sulle fasce. A contendere una maglia da titolare a questi ultimi due, saranno rispettivamente Belli e Lisi.

A centrocampo, invece, l’uomo chiave resta l’ex ciociaro Gucher, il quale dovrebbe agire da trequartista con alle spalle il trio Siega-Marin-Mazzitelli (quest’ultimo di ritorno dalla squalifica). Tuttavia, qualora D’Angelo decidesse di far arretrare lo stesso Gucher in mezzo al campo (al posto di uno tra Siega e Marin), ad agire alle spalle delle due punte sarà Mastinu, il quale si ritroverà a sostegno del tandem d’attacco composto da Marconi e Palombi. In avanti scalpita anche Marsura, ma la sua presenza dal 1′ sembra essere improbabile.

LA PROBABILE FORMAZIONE NERAZZURRA

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Beghetto; Siega, Marin, Mazzitelli; Gucher; Marconi, Palombi. All. D’Angelo

BALLOTTAGGI: Birindelli-Belli 60-40%, Beghetto-Lisi 60-40, Marin/Siega-Mastinu 55-45%, Marconi/Palombi-Marsura 70-30%

INDISPONIBILI: Sibilli, Masucci, Vido.