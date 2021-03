Pisa-Reggina, la probabile formazione amaranto: restyling sulle fasce, scalpita Stavropoulos

Rialzare la testa e andare avanti. La sconfitta contro l’Empoli è stata soltanto una battuta d’arresto e niente più per la Reggina di Baroni, arresasi al cospetto della capolista del campionato che viaggia spedita verso la Serie A. I sette risultati utili consecutivi collezionati antecedentemente ad essa, infatti, rappresentano una crescita costante e certificata da parte degli amaranto, che sembrano aver trovato la giusta quadra.

Per la sfida in terra toscana, mister Baroni cambierà certamente qualche tassello dell’undici titolare visto contro Spal ed Empoli (immutato), dando spazio ad un mini turn-over ma non rivoluzionando del tutto l’assetto della squadra. I primi cambiamenti dovrebbero intravedersi sulle fasce, iniziando dai terzini. Lakicevic e Di Chiara, infatti, dovrebbero far rifiatare Delprato e Liotti, andando a completare un reparto già composto dalla coppia difensiva Cionek-Stavropoulos. Il greco scalpita e sembra essere in pole per una maglia da titolare, la stessa che Cionek si contenderà con Loiacono.

In cabina di regia dovrebbe toccare nuovamente a Crisetig e Crimi, così come sulla trequarti a Folorunsho e sull’out di destra a Rivas. A sinistra, invece, la sorpresa dovrebbe portare il nome di Micovschi. Montalto, infine, sarà il terminale offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Micovschi; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Cionek-Loiacono 51-49%

INDISPONIBILI: Ménez, Kingsley, Faty.

NON CONVOCATI: Rossi, Gasparetto, Vasic.