Pisa, D’Angelo: “La Reggina ha buonissimi giocatori, servirà equilibrio”

Le difficoltà di inizio stagione sono soltanto un grigio ricordo, il Pisa ha trovato la quadratura del cerchio e dopo la vittoria di Ascoli è tornato a sognare i playoff, distanti un solo punto. Mister Luca D’Angelo, al suo terzo anno in Toscana, ha analizzato l’imminente sfida contro la Reggina di Marco Baroni.

“Arriviamo a questa partita dopo una bellissima vittoria- si legge su pisachannel.tv- e vogliamo dare la giusta continuità ai nostri risultati ma sappiamo bene che non sarà facile perchè la Reggina è una squadra in forma e dispone di buonissimi giocatori: nell’ultimo turno è arrivata per loro una sconfitta con l’Empoli ma questo non significa nulla. Si tratta per noi di una partita dalla notevole valenza, sotto tutti i punti di vista“.

Voglia di ottenere un altro risultato di spessore, ma attenzione a non avere troppa fretta nel cercare i tre punti. “Abbiamo bisogno di fare qualche risultato pieno in casa ma non dobbiamo commettere l’errore di andare all’arrembaggio. Avremo bisogno del giusto equilibrio in tutti i reparti. La squadra sta bene ed è pronta ad affrontare al meglio questa partita“.