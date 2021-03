La storia di Pisa-Reggina: domina il segno “X”, la sfida manca dal 1990

Dal 1966 ad oggi, la Reggina ha fatto visita al Pisa in sette occasioni, delle quali sei in B ed una in C. Nella città della Torre, per ben cinque volte la sfida è terminata in parità. Dei cinque “segni X”, quattro sono stati contrassegnati dallo 0-0, risultato andato agli archivi anche il 22 aprile del 1990, in quello che fino a domani pomeriggio rimarrà l’ultimo precedente.

Netto il successo pisano del 69/70 (3-0), mentre la compagine dello Stretto è tornata a casa con l’intera posta nel 70/71, grazie al guizzo di Bongiorni.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto. *nella foto, tifosi reggini a Pisa, stagione 1989/1990.

SERIE B 65/66, 1^ giornata di ritorno (13-2-1966)

Pisa-Reggina 0-0

Reggina: Persico, Mupo, Barbetta, Baldini, Lancini, Neri, Alaimo, Camozzi, Ferrario, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

SERIE B 66/67, 19^ giornata di andata (22-1-1967)

Pisa-Reggina 0-0

Reggina: Ferrari, Sbano, Bello, Camozzi, Tomasini, Neri, Alaimo, Clerici, Ferrario, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

SERIE B 67/68, 17^ giornata di ritorno (26-5-1968)

Pisa-Reggina 2-2

Reggina: Jacoboni, Divina, Clerici, Zani, Sonetti, Gatti, Toschi, Tacelli, Vallongo, Florio, Vanzini. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Toschi, Vallongo.

SERIE B 69/70, 3^ giornata di andata (28-9-1969)

Pisa-Reggina 3-0

Reggina: Jacobini, Pirola (Ferrario), Clerici, Tacelli, Divina, Pesce, Florio, Matteoni, Toschi, Lombardo, Vallongo. Allenatore: Galbiati.

SERIE B 70/71, 17^ giornata di ritorno (29-5-1971)

Pisa-Reggina 0-1

Reggina: Jacoboni, Poppi, Grossi, Sali, Fiorini, Sonetti, Mannino, Sironi, Facchin, Ranieri, Bongiorni. Allenatore: Bizzotto.

Marcatore: Bongiorni.

SERIE C 78/79, 11^ giornata di andata (10-12-1978)

Pisa-Reggina 0-0

Reggina: Tortora, Olivotto, Battiston (Truddaiu), Spinelli, Scoppa, Vecchiè, Pianca, Ferri, Bortot, Caruso, Mariano. Allenatore: Scoglio.

SERIE B 89/90, 13^ giornata di ritorno (22-4-1990)

Pisa-Reggina 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Mariotto, Pergolizzi, Maranzano, Bernazzani, Paciocco, Orlando, Simonini (De Marco). Allenatore: Bolchi.