(Ri)visti da vicino: il Pisa raccontato da Michele Bufalino (La Nazione)

Otto vittorie, dodici pareggi e sei sconfitte, per un totale di 36 punti in classifica (nono posto). È questo il bilancio attuale del Pisa, che sabato 6 marzo alle ore 14 sfiderà la Reggina al’Arena Garibaldi. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Michele Bufalino, collega de La Nazione, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

IL RENDIMENTO- ”Il girone d’andata era iniziato un po’ male, anche in virtù delle tante sconfitte, alcune di esse anche di larga manica. Poi la squadra ha lavorato in silenzio e a testa bassa, rialzandosi e portandosi attualmente a due punti dai play-off. Tra l’altro, in questo girone di ritorno il bilancio è ottimo, con il Pisa che ha ottenuto cinque punti in più rispetto alle stesse partite disputate nel girone d’andata. In più, da qualche anno D’Angelo ha ottenuto grandi risultati nella seconda metà di campionato. Questo lascia ben sperare”.

IL CAMBIO DI PROPRIETA’: INIZIA L’ERA KNASTER- ”La prima mossa in società è stata quella di cambiare il consiglio direttivo, che adesso conta 7 membri (3 di sponda ‘corradiana’ con il 25% delle quote ed altri 4 di sponda Knaster, con il 75%). Tra l’altro, in queste prime settimane Knaster (magnate russo-americano, ndr) è stato a Pisa ed ha anche seguito la squadra in trasferta. Ha già investito 20 milioni: 12 per comprare la società ed altri 8 li ha versati nelle casse della controllante AK Calcio Holding. Tra i progetti c’è quello dello stadio e del centro sportivo, che rappresentano delle priorità per la nuova società nerazzurra”.

IL MERCATO INVERNALE- ”E’ stato un mercato oculato che ha potenziato e limato le piccole cose da definire allo stesso tempo. Il Pisa aveva 4 slot liberi over e li ha coperti tutti. Ha preso in prestito il portiere Gori dalla Juventus (che l’anno scorso era stato venduto per 3,2 milioni proprio ai bianconeri). E’ arrivato Beghetto dal Frosinone, terzino sinistro che mancava. A centrocampo è arrivato Mastinu dallo Spezia ed Marsura in attacco, reparto in cui bisognava prendere qualcuno viste le assenze per infortunio di Sibilli e Masucci”.

OBIETTIVO PLAY-OFF?- ”Direi di sì, il Presidente ha sempre detto di volerli raggiungere. Finora non si è parlato di obiettivi se non quello di pensare prima alla salvezza. Tuttavia, ai play-off ci credono tutti. I giocatori stanno lì a giocarseli con 12 partite ancora da disputare. L’anno scorso la chance di agguantarli è sfuggita a causa della classifica avulsa. Quest’anno la volontà è quella di raggiungerli”.

CARATTERISTICHE- ”D’Angelo gioca con il 4-3-1-2 ed il suo è un gioco molto variegato, nel senso che la squadra si adatta ad ogni occorrenza. Il Pisa fa un ampio ricorso ai cross dalle fasce ed ultimamente è migliorato nelle verticalizzazioni, il fraseggio a centrocampo ha iniziato ad assumere un ruolo importante, con il Monza è stato letale. L’altra soluzione è il 3-5-2, un altro dei crismi tattici di D’Angelo, anche se quest’anno ha voluto puntare di più sulla difesa a quattro”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”In alcuni momenti della stagione il Pisa si è un po’ distratto, più per demeriti suoi che per meriti degli avversari, sprecando opportunità di vittoria o facendosi battere/raggiungere. C’è stata qualche distrazione di troppo ed il punto debole è questo. Il principale punto di forza, invece, è il gruppo. Un gruppo che dimostra che il turnover è un valore per il Pisa, visto che finora la squadra ha schierato una ventina di giocatori che hanno giocato più di dieci partite ciascuno. D’Angelo ha due squadre, potrebbe far giocare undici giocatori nel primo tempo ed altri undici nella ripresa. Ci sono 3-4 elementi ai è difficile rinunciare, ma per il resto ruotano tutti. Inoltre, tutti hanno giocato almeno una gara da titolare”.

INDISPONIBILI E COVID- ”Vido ha contratto il Covid, ma oltre lui, ad oggi, non ci sono altre positività. Sibilli ha avuto un problema di tipo muscolare, mentre Masucci un infortunio al ginocchio. Il primo dovrebbe tornare verso fine marzo, il secondo ad aprile inoltrato. Da valutare Varnier, il quale dovrebbe essere ancora un po’ acciaccato. Recuperati Birindelli e Soddimo”.