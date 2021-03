Reggina, sulla corsia di destra pronto un mini-turnover

Dopo la sconfitta interna della Reggina contro la capolista Empoli nell’ultimo turno infrasettimanale, gli amaranto guardano già a sabato. Altro scontro con una formazione toscana, altro impegno proibitivo in trasferta contro un Pisa lanciatissimo e reduce dal successo di Ascoli.

Probabile che il tecnico degli amaranto Marco Baroni stia pensando ad alcuni cambi nell’undici titolari, lo stesso allenatore ha ammesso a fine gara di aver visto qualche giocatore in debito d’ossigeno.

E’ chiaro che i tanti impegni ravvicinati non aiutano, ma è anche vero che fortunatamente, già mercoledì, quasi tutta la rosa era a disposizione, l’infermeria dovrebbe continuare a svuotarsi. Due jolly pronti a tornare potrebbero essere Ivan Lakicevic e Mario Situm, entrambi fuori da tempo ma che sembrano aver smaltito i guai fisici. Entrambi potrebbero occupare la corsia di destra, il primo come terzino basso il secondo come esterno alto offensivo, anche se è piuttosto difficile ipotizzare per entrambi un impiego dal primo minuto, anche per non modificare completamente la caratteristiche tecniche dell’impianto di gioco. Entrambi però possono rappresentare un’arma in più per il tecnico Baroni alla volta di Pisa.

