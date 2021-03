Reggina, il report dal Sant’Agata: domani rifinitura e partenza per Pisa

Allenamento mattutino per la Reggina in vista della trasferta di Pisa. La squadra agli ordini di Baroni domani svolgerà la rifinitura prima della partenza verso la Toscana. Questo il report quotidiano diramato dalla società: “Altra mattinata di intenso lavoro sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. La squadra, dopo la fase di riscaldamento, ha svolto esercitazioni in fase di possesso e non possesso, provando alcune soluzioni tattiche in vista del match con il Pisa. La seduta si è conclusa con una partitella 11 vs 11 a metà campo. Per la giornata di domani è prevista la rifinitura, al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati per la trasferta toscana”.