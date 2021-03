Mercato serie D, volto nuovo per la difesa del Roccella

Rinforzo in difesa per il Roccella. Gli amaranto jonici, nel pomeriggio odierno, hanno ufficializzato l’arrivo del classe ’93 Riccardo Lucarino. Di seguito, il comunicato.

L’ASD Roccella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Riccardo Lucarino per la stagione sportiva 2020-21.

Lucarino è un difensore centrale classe ’93 con all’attivo oltre 200 gettoni nel mondo dilettantistico. Dopo i suoi primi passi nel campionato di Eccellenza con le maglie di Castellazzo e San Sisto, sbarca in Serie D disputando cinque stagioni consecutive nel massimo campionato dilettantistico nazionale con Deruta, Novese, Olympia Agnonese e Castellazzo.

Nel 2017 ritorna in Eccellenza dove mette a segno 73 presenze e 3 reti tra Vastogirardi, Amiternina, Angelana e Lanciano prima del ritorno in Serie D, nella stagione in corso, con la maglia del Vastogirardi. Il suo arrivo in amaranto garantirà esperienza e solidità alla squadra.

Benvenuto nella famiglia amaranto, Riccardo!

ASD Roccella 1935