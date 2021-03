Le ultime da Pisa: ampio spazio al lavoro tattico, Varnier in dubbio

Verso la Reggina. Mister D’angelo ed il suo Pisa sono al lavoro in vista della sfida contro gli amaranto, valida per il 27° turno di campionato.

Allenamento pomeridiano per la squadra nerazzurra, che sta proseguendo la marcia di avvicinamento al match casalingo di questo sabato (ore 14.00). Per i toscani si tratterà della terza partita in sette giorni e proprio in funzione di questo lo staff tecnico sta valutando la condizione di tutti i calciatori a disposizione.

Nella seduta odierna è stata protagonista però la parte tattica con un lungo lavoro specifico e con una sessione di cross e tiri in porta in chiusura. Domani pomeriggio, invece, seguirà la consueta rifinitura pre-gara.

Da monitorare la condizione fisica del difensore Varnier, il quale è in dubbio in virtù di alcuni acciacchi che lo hanno portato a saltare l’ultimo turno. Certe, invece, le assenze degli attaccanti Sibilli e Masucci, oltre a quella di Vido (il quale ha da poco contratto il covid). D’Angelo, inoltre, potrà contare sul rientro del centrocampista Mazzitelli, il quale ha scontato il turno di squalifica.