Adicosp: stagione 2019/2020, Taibi sul tetto d’Italia

La notizia era nell’aria da qualche settimana, ma adesso c’è l’ufficialità. L’Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Italiani) ha scelto Massimo Taibi tra i migliori direttori sportivi d’Italia, con riferimento alla stagione 2019/2020. Un’enorme soddisfazione sia per il club dello Stretto che per il direttore sportivo amaranto, grande protagonista della cavalcata che ha riportato Reggio Calabria in B a suon di record.

Taibi, ds numero uno in Italia per quanto concerne la Lega Pro, sarà premiato in una delle prossime partite casalinghe della Reggina. In serie A il premio Adicosp è andato a D’Amico del Verona, mentre in serie cadetta a Trinchera del Cosenza.

Di seguito, il comunicato stampa.

Vista l’impossibilità, per ovvi motivi legati al Covid, di organizzare il Gala del Calcio Premio Adicosp 2019/2020, l’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi comunica che per la suddetta stagione sportiva verranno premiati i direttori qui sotto elencati:

-Alla Carriera Guido ANGELOZZI (Spezia), ora al Frosinone;

-Serie A Tony D’AMICO (Hellas Verona);

-Serie B Stefano TRINCHERA (Cosenza);

-Serie C Massimo TAIBI (Regggina);

-Dilettanti Francesco MICCIOLA (Matelica);

-Sett.Giovanile Maurizio COSTANZI (Atalanta);

-Miglior Segretario Michele DI BARI (Fermana)ora al Pordenone;

-Femminile Gianni D’INGEO (Napoli).

I premi saranno consegnati, laddove sarà possibile, prima di una gara casalinga del Club del premiato. ADICOSP auspica che per l’edizione 2020/21 si possa tornare a consegnare i riconoscimenti all’interno del Gran Gala del Calcio.