Pisa, Marin: “Reggina ottima squadra, dobbiamo stare molto attenti”

Ventidue presenze in ventisei partite, fanno di Marius Marin uno dei punti cardine del Pisa, prossimo avversario della Reggina. Il 22enne centrocampista rumeno, è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Neroazzurro”.

“Contro l’Ascoli abbiamo fatto una buonissima partita-si legge su tuttopisa.com- ed il risultato ci ha premiato. Venivamo da alcune gare in cui avremmo meritato di più e volevamo vincere a tutti i costi, per fortuna ce l’abbiamo fatta. Chi scende in campo dà veramente tutto per questa squadra ed io sono orgoglioso di farne parte“. Sugli obiettivi personali: “Questi mesi per me saranno fondamentali.

Toscani bravi ad invertire la rotta, dopo un avvio di stagione molto negativo. “Neanche noi ci aspettavamo di iniziare il campionato così. È stato difficile reagire e ripartire, personalmente è stato un periodo che mi ha dato fastidio. Questo girone di ritorno però mi ricorda molto quello della Serie C, speriamo ci sia lo stesso epilogo“.

Sulla gara di sabato. “Sarà una partita tosta, la Reggina è un’ottima squadra ma la vogliamo portare a tutti i costi. Dobbiamo stare molto attenti, hanno giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento“.