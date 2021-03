Reggina, occhio ai gialli: lista diffidati invariata, in sei rischiano di saltare il Monza

Salgono a quattro, le giornate in cui la Reggina non ha dovuto fare i conti con le squalifiche del Giudice Sportivo.

E’ sempre composto da sei elementi, l’elenco dei giocatori che alla prossima ammonizione verranno automaticamente squalificati per un turno.

Michael Folorunsho, Enrico Delprato, Giuseppe Loiacono, Marco Rossi, Marco Crimi e Rigoberto Rivas: i calciatori in questione, in caso di cartellino giallo sul campo del Pisa, salterebbero la sfida in programma sabato 13 marzo, che vedrà la compagine dello Stretto ospitare il Monza. Ad onor di cronaca, continuiamo a ricordare che Rossi al momento è fuori dalle scelte tecniche di mister Baroni, al pari di Gasparetto e Vasic.