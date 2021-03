Pisa-Reggina, la scheda dell’arbitro: Marchetti e quel gol del Bari che fece infuriare gli amaranto…

Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, è l’arbitro designato per dirigere Pisa-Reggina, in programma sabato allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. La compagine dello Stretto, ha già incrociato il fischietto laziale in quattro gare, tutte targate Lega Pro.

La prima volta risale al 23 aprile 2017, quando gli amaranto, guidati all’epoca da Karel Zeman, superarono per 3-2 la Virtus Francavilla, incamerando tre punti importantissimi ai fini della salvezza. Secondo successo il 23 dicembre 2018, contro la Vibonese: in quell’occasione, Marchetti decretò un calcio di rigore col quale la Reggina di Cevoli sbloccò il risultato al 63′ (in rete Sandomenico, il quale si ripeterà 13 minuti più tardi, mandando agli archivi il 2-0 finale).

Terzo incrocio il 25 settembre 2019, al Liberati di Terni: gli amaranto, allenati da Mimmo Toscano, passarono in vantaggio con Bresciani, salvo poi essere raggiunti dalla rete di Salzano. Gara corretta e senza particolari intoppi quella giocata in Umbria, come dimostra l’assenza di cartellini.

Il 26 gennaio 2020, quarto ed ultimo precedente. In un Granillo da brividi, Reggina e Bari si affrontarono in un match fondamentale per la promozione diretta, e la direzione di Marchetti questa volta fu accompagnata da polemiche. Passata in vantaggio con Denis, la compagine dello Stretto si vide raggiungere da un gol di Perrotta, a soli 2 minuti dal termine: il direttore di gara, in collaborazione col guardalinee, convalidò la rete del centrocampista ospite, nonostante le veementi proteste degli amaranto. Proteste giustificate, visto che il gol dei pugliesi, immagini alla mano, andava annullato per fuorigioco. Grande nervosismo sui titoli di coda, con tanto di rissa sfiorata tra alcuni calciatori delle due squadre.

Sono due invece, i precedenti tra Marchetti ed il Pisa, entrambi risalenti alla stagione 2018/2019: toscani vincenti sia il 29 luglio 2018, in Coppa Italia (7-5 alla Triestina dopo i calci di rigore), che il 22 maggio 2019, nel terzo turno dei playoff di Lega Pro (2-1 alla Carrarese).

In questa stagione, Marchetti ha accumulato undici presenze (una in serie A, tre in Coppa Italia e sette in serie B), estraendo quarantotto cartellini gialli (nessuna espulsione) e decretando due calci di rigore.