(Ri)visti da vicino: l’Empoli raccontato da Alessio Cocchi (PianetaEmpoli.it)

Undici vittorie, tredici pareggi ed una sconfitta, per un totale di 46 punti ed un primo posto meritato. È questo il bilancio attuale dell’Empoli, che domani alle ore 19 sfiderà la Reggina al ”Granillo”. Alla vigilia del match, abbiamo contattato Alessio Cocchi, collega di PianetaEmpoli.it, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario degli amaranto, illustrandone la situazione.

CAPOLISTA- ”Il bilancio è nettamente positivo. La squadra quest’anno è partita per fare un buon campionato ma non per vincerlo, ad oggi si ritrova meritatamente prima ed ha subito una sola sconfitta fin qui. Le ultime gare – anche per via di alcuni grossolani errori arbitrali – hanno fatto un po’ frenare visto che veniamo da cinque pareggi consecutivi. La squadra, tuttavia, sta bene e porta a casa sempre ottime prestazioni”.

RINFORZI MIRATI- ”A gennaio si è fatto un mercato davvero leggero. Si è andati a puntellare un po’ la difesa con l’esperienza di Sabelli che era in rottura con il Brescia e poi, dal Crotone, è arrivato Crociata vista la lunga assenza di Bandinelli”.

EMPOLI, LA PROMOZIONE NELLE TUE MANI- ”Ad oggi credo che l’unico reale nemico dell’Empoli possa essere soltanto l’Empoli. E’ una serie B dai valori veramente bassi, peggiori anche rispetto alla passata stagione. L’Empoli è l’unica squadra che sta mantenendo costanza nei risultati e che offre un ottimo gioco sul campo. Ormai le abbiamo viste tutte, almeno una volta, ed onestamente l’Empoli ha palesato superiorità rispetto a tutte, anche quando non è arrivata la vittoria. La piazza è serena ma sta capendo, giornata dopo giornata, quello che ho appena detto…ovvero che soltanto l’Empoli può gettare al vento questa promozione”.

LA SQUADRA- ”La squadra di Dionisi è una squadra che gioca a calcio, nel vero senso della parola. Non è mai rinunciataria, vuol sempre fare la partita e fa del pressing una sua arma di forza. Rispetto al girone di andata è cambiato che ci sono state quattro decisioni arbitrali consecutive non favorevoli e decisamente erronee. L’Empoli oggi dovrebbe avere almeno 6 punti in più. L’impatto dei nuovi? E’ stato relativo. Sono arrivati per dare una mano ma non per partire titolari”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Punti deboli? Ce ne sono pochi. Ogni tanto la squadra si distrae, questo si. Per fare meglio dell’Empoli bisogna che l’avversaria giochi al 120%. I principali punti di forza, invece, sono la forza del gruppo e mister Dionisi”.

INDISPONIBILI- ”Assenti Ricci e Nikolaou (i quali hanno accusato degli acciacchi negli ultimi giorni) ed il lungodegente Bandinelli”.