Reggina-Empoli, Baroni: “Situm e Di Chiara hanno recuperato. Out Faty e Kingsley”

Quasi tutti disponibili nella Reggina per la sfida alla capolista Empoli. Lo ha annunciato il tecnico Marco Baroni durante la conferenza stampa pre partita. “A parte Kingsley e Faty gli altri stanno tutti bene. Situm e Di Chiara sono recuperati, si sono allenati con noi. Sono quasi tutti a disposizione e per me questo è importante, soprattutto in vista delle tante partite in poco tempo. Chi non sarà dei convocati sarà per scelta tecnica.” ha spiegato il tecnico della Reggina Marco Baroni.