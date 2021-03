Reggina-Empoli, la probabile formazione azzurra: due dubbi per Dionisi, in avanti c’è Mancuso

Provare a tornare al successo dopo cinque pareggi consecutivi. L’Empoli di Dionisi non ha altri obiettivi per la trasferta del ”Granillo”, dove ad attenderla ci sarà una Reggina forte di ben sette risultati utili consecutivi. Sarà proprio la prima della classe a tentare di fare lo sgambetto alla squadra di mister Baroni, che sembra aver trovato la giusta quadra dopo una prima fase di rodaggio.

Anche in riva allo Stretto, il tecnico dei toscani non dovrebbe abbandonare il suo consueto 4-3-1-2, schieramento che ha dimostrato di calzare a pennello alla squadra azzurra. All’interno di esso, tuttavia, non mancheranno dubbi e, di conseguenza, ballottaggi.

Il blocco difensivo, con molta probabilità, vedrà agire Fiamozzi sulla destra e Terzic a sinistra (con quest’ultimo che dovrebbe far rifiatare Parisi, con il quale, però, il ballottaggio sembra essere fitto), con la coppia Casale-Romagnoli in mezzo e dunque a protezione dell’estremo difensore Brignoli. In mezzo al campo Stulac, con Haas e Zurwowski (in pole rispetto a Crociata per una maglia da titolare) ad agire come mezzali. In avanti confermata la coppia Matos-Mancuso (entrambi a segno all’andata), con Bajrami che agirà sulla trequarti dietro di essi.

LA PROBABILE FORMAZIONE AZZURRA

EMPOLI (4-3-1-2); Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Mancuso. All. Dionisi

BALLOTTAGGI: Terzic-Parisi 55-45%, Zurkowski-Crociata 60-40%

INDISPONIBILI: Bandinelli, Ricci, Nikolaou

Si ringrazia per la collaborazione il collega Alessio Cocchi di PianetaEmpoli.it