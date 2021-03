Reggina-Empoli, la probabile formazione amaranto: ballottaggi sulla catena di destra

Quindici punti nelle ultime sette gare. Bottino invidiabile per la Reggina di Marco Baroni, che con il successo sulla Spal ha portato a sette i risultati utili consecutivi. Un cammino importante ed un percorso in crescendo per gli amaranto, che domani alle 19:00 ospiteranno la capolista Empoli, per quella che sarà una prova di forza non indifferente in virtù della caratura dell’avversario.

Per la sfida del ”Granillo” contro i toscani, Baroni dovrà fare a meno di Kingsley e Faty, ma recupera gli esterni Di Chiara e Situm. Tuttavia, dal momento in cui scriviamo, non è previsto un loro impiego dal 1′. Il tecnico fiorentino andrà perlopiù di conferme, rispolverando gran parte quasi tutti gli interpreti della squadra che appena due giorni fa ha trionfato a Ferrara, rifilando ben quattro reti alla compagine locale.

L’unica novità, infatti, potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Lakicevic sulla fascia destra, seppur il ballottaggio con Delprato sia fittissimo. Dalla parte opposta dovrebbe trovare conferma Liotti, così come la coppia Cionek-Loiacono in mezzo, a fare da scudo a Nicolas.

In cabina di regia agirà l’inamovibile duo Crimi-Crisetig, davanti ai quali, ovvero sulla trequarti, spazierà Folorunsho (da Ferrara l’attuale capocannoniere degli amaranto). A completare il trio che agirà dietro Montalto, con molta probabilità saranno Edera a sinistra e Rivas a destra (attualmente favorito su Ménez, il quale, qualora dovesse scendere in campo al posto dell’honduregno, lo farebbe a sinistra, facendo slittare lo stesso Edera sulla catena di destra). Da monitorare, invece, la posizione di Okwonkwo, il quale potrebbe rappresentare una potenziale sorpresa dell’ultimo minuto in zona offensiva.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Edera; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Lakicevic-Delprato 51-49%, Rivas-Ménez 60-40%

INDISPONIBILI: Faty, Kingsley.

NON CONVOCATI: Rossi, Gasparetto, Vasic.