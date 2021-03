Reggina-Empoli, i convocati di Baroni: tornano Situm e Di Chiara

Sono ventisei i convocati di mister Baroni, per la sfida di domani sera tra la Reggina e la capolista Empoli. Gli amaranto ritrovano Situm e Di Chiara, mentre Faty e Kingsley restano ancora in lista indisponibili. Non convocati per scelta tecnica Gasparetto, Rossi e Vasic (quest’ultimo è sempre in attesa di far ritorno in Svezia).

Di seguito, l’elenco diramato da reggina1914.it.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Orji, Petrelli.