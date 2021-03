Qui Empoli: attacco devastante per i toscani

Prima della classe e non per caso. L’Empoli ha costruito il suo primato a suon di goal, merito del collettivo ma anche e soprattutto della coppia d’attacco più prolifica del campionato, formata da Leonardo Mancuso (capocannoniere del torneo di serie B con 13 centri) e Andrea La Mantia (8 reti), due attaccanti differenti per caratteristiche ma egualmente letali sotto porta. Sono 21 le marcature complessive del tandem d’attacco azzurro rispetto ai 45 goal realizzati in questa stagione dalla formazione toscana che possiede il miglior attacco del campionato ed è anche la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol in trasferta (22). La compagine di Dionisi è stata fin qui devastante in fase offensiva, sempre in goal nelle ultime 11 uscite (12 considerando la Coppa Italia) e capace di andare a segno in 21 partite su 25 in questo campionato (con una media realizzativa di 1.8 reti a partita): per Loiacono e compagni la sfida sarà ardua.

Santo Romeo