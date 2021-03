Gazzetta del Sud: sette risultati utili e poker in trasferta, in B non succedeva dal 2010/2011

Reggina, un ritorno da urlo: numeri così importanti, non si registravano dalla stagione che vide i colori amaranto ad un passo dal ritorno in A.

“Undici anni dopo”. La Gazzetta del Sud, sia nell’edizione cartacea che in quella online, mette in evidenza i numeri da capogiro ottenuti in quest’ultimo periodo dalla compagine di Baroni.

In serie cadetta, un rendimento così positivo non si registrava dal 2010/2011.

“Sette risultati utili consecutivi- si legge-frutto di quattro vittorie e tre pareggi. Per risalire ad una striscia utile così lunga della Reggina in serie B, bisogna far scorrere indietro le lancette del tempo, arrivando sino alla stagione 2010/2011, che vide i colori amaranto sfiorare il ritorno in serie A. In quel torneo, la squadra allenata da Gianluca Atzori si fermò proprio a quota sette. Sempre a quella stagione, risale l’ultimo poker esterno: 0-4 sul campo della Triestina, con doppietta di Bonazzoli e reti di Missiroli e Nicolas Viola”.