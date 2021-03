Gazzetta del Sud: da Catanzaro a Ferrara, il febbraio magico di Rigoberto Rivas

Ultime News

Un arbitro di enorme esperienza, per una delle gare più importanti della 26^ giornata. Reggina-Empoli, sarà diretta dal signor Paolo Valeri di Roma, la cui strada si è già incrociata per due volte con quella della compagine...

Reggina

“Undici anni dopo”. La Gazzetta del Sud, sia nell’edizione cartacea che in quella online, mette in evidenza i numeri da capogiro ottenuti in quest’ultimo periodo dalla compagine di Baroni. In serie...