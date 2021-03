Empoli, Dionisi: “Vogliamo fare risultato a Reggio”

Il tecnico dell’Empoli, Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro la Reggina, in scena al “Granillo”. Ecco le dichiarazione del tecnico della capolista.

L’avversaria, la Reggina

“La Reggina è una squadra forte, per noi è uno stimolo in più, affrontiamo una squadra in salute. La Reggina è una squadra che è cambiata, dobbiamo essere più bravi della gara d’andata. Mi aspetto una Reggina chiusa – ha proseguito Dionisi- concede veramente poco, è la miglior difesa del girone di ritorno prendono pochissimi gol perché difendono da squadra, non dimentichiamo che la Reggina ad inizio campionato era considerata come una delle squadre favorite per il campionato la Reggina, ha dei grandissimi valori individuali e i numeri lo confermano.”

Il periodo dell’Empoli

“Non siamo in calo, anzi. Tutti noi abbiamo alzato l’asticella di questa squadra, tutti ci danno come favoriti ma non è facile, gli avversari sono forti. Noi vogliamo riconoscerci in ogni partita per ottenere il risultato pieno, delle volte ci riesce delle volte no, ma i ragazzi sono sempre prestativi, io devo guardare questo, insieme a questo bisogna limare alcuni errori” ha spiegato Dionisi.

Possibile turnover

“Qualcosa cambierà – ha detto il tecnico dei toscani – , quanto cambieremo lo vedremo domani, chiunque sarà chiamato in causa farà bene. Vogliamo fare risultato a Reggio con il nostro gioco”

Celestino Casedonte