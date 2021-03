Casi covid nel settore giovanile: multe per Reggina, Gallo e Favasuli

“Sanzione di € 262,50 di ammenda per il Sig. Pasquale Favasuli, di € 262,50 di ammenda per il Sig. Luca Gallo e di € 350,00 di ammenda per la società Reggina 1914 S.R.L.”. Sono queste le sanzioni comminate alla Reggina, al Presidente Luca Gallo e al medico della società amaranto Pasquale Favasuli per la gestione di alcuni casi Covid riscontrati nelle formazioni giovanili amaranto nel Settembre scorso. La Reggina è stata sanzionata “per responsabilità diretta ed oggettiva” come si legge dal Comunicato pubblicato dalla FIGC. I tesserati amaranto avrebbero violato “l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e le “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19” del 10 agosto 2020, nonché del “Protocollo Dilettanti Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti” del 17 settembre 2020, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Leggi qui il Comunicato ufficiale