Basket, impresa Pallacanestro Viola: la capolista Taranto cade al PalaCalafiore

Successo interno per la Pallacanestro Viola, alla seconda vittoria consecutiva. Al PalaCalafiore i neroarancio piegano la capolista CJ Taranto con il punteggio di 57-55 al termine di una gara al cardiopalma. Prova sontuosa del team allenato da Domenico Bolignano specie in difesa, con i reggini che coincidono alla capolista (fino a ieri imbattuta) solo 55 punti a referto, interrompendo la striscia della formazione rossoblù che era rimasta l’unica squadra imbattuta nel panorama cestistico Nazionale. Gara giocata sempre sul filo dell’equilibrio, si segna poco e le difese impongono le proprie regole, tanta intensità in campo e al riposo lungo Viola avanti di un soffio(26-25). Si prosegue con il testa a testa anche al rientro dall’intervallo con la Viola che conserva il risicato margine di vantaggio anche all’ultimo quarto quando i reggini tentano l’allungo e si porta sul +9, Taranto cerca la reazione ma sbaglia parecchio dalla linea dei tre punti, la Viola resiste e trionfa. Finirà 57-55 per i neroarancio che riescono nell’impresa di battere la capolista.

TABELLINO – Pallacanestro Viola – CJ Basket Taranto 57-55 (13-8, 13-17, 17-17, 14-13)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Salvatore Genovese 15 (4/7, 2/6), Yande Fall 14 (7/9, 0/1), Enrico maria Gobbato 9 (0/1, 3/6), Marco Prunotto 6 (3/6, 0/0), Giulio Mascherpa 5 (1/6, 1/6), Fortunato Barrile 5 (1/3, 1/2), Edoardo Roveda 3 (0/0, 1/4), Luka Sebrek 0 (0/0, 0/0), Paolo Frascati 0 (0/0, 0/0), Giovanni Centofanti 0 (0/0, 0/0), Federico Romeo 0 (0/0, 0/0). CJ Basket Taranto: Ferdinando Matrone 18 (7/12, 0/1), Nicolas manuel Stanic 13 (5/9, 1/5), Nicolas Morici 10 (3/9, 0/4), Santiago Bruno 8 (2/5, 1/6), Bruno Duranti 6 (1/2, 0/2), Milos Divac 0 (0/0, 0/1), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Nicola Longobardi 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Alessandro Azzaro 0 (0/0, 0/0).

Fonte:pallacanestroviola.it

FOTO DI REPERTORIO