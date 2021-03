Reggina-Empoli, la scheda dell’arbitro: Valeri torna al Granillo dopo otto anni

Verso Reggina-Empoli: per l'arbitro della sfida, sarà la tredicesima presenza in stagione.

Un arbitro di enorme esperienza, per una delle gare più importanti della 26^ giornata. Reggina-Empoli, sarà diretta dal signor Paolo Valeri di Roma, la cui strada si è già incrociata per due volte con quella della compagine dello Stretto.

L’esordio di Valeri al Granillo, è datato 29 agosto 2009, in occasione della 2^ giornata del torneo cadetto. Si trattò dell’esordio casalingo in campionato della Reggina di Novellino, partita con l’ambizione di vincere il campionato. Contro il neopromosso Padova, gli amaranto pareggiarono per 1-1, per effetto delle reti di Brienza e Cani. Il fischietto capitolino estrasse ben nove cartellini gialli, dei quali cinque nei confronti dei padroni di casa (Brienza, Bonazzoli, Volpi, Valdez e Cascione) e quattro all’indirizzo degli ospiti (Bovo, Italiano, Faisca e Renzetti).

Il secondo ed ultimo precedente, risale al 17 agosto 2013, quando la Reggina di Atzori superò il Crotone nel 3° turno di coppa Italia, grazie alla rete di Gerardi.

Decisamente più consistenti i trascorsi con l’Empoli, diretto da Valeri in sedici occasioni: per i toscani, cinque vittorie, tre pareggi ed otto sconfitte. Ironia della sorte, Valeri è stato il direttore di gara nell’unica sconfitta subita quest’anno dalla capolista, sul campo del Venezia, in un match sospeso per nebbia e poi recuperato da dove era stato interrotto (ultima mezz’ora, sul 2-0 per i lagunari).

Il classe ’78 ha iniziato ad arbitrare in A nel dicembre 2017. In questa stagione, ha già totalizzato dodici presenze, dirigendo alcuni incontri di cartello, come la finale di Supercoppa italiana tra Juve e Napoli e l’incontro internazionale Portogallo-Spagna. I cartellini estratti sono sessantasette (compresi quattro espulsioni, due per doppio giallo e due dirette), mentre i rigori decretati cinque.