Serie B, il programma: anticipo a Venezia, domani la Reggina sfiderà la capolista

Inizierà questa sera, la ventiseiesima giornata di serie B. Venezia e Reggiana scenderanno in campo per l’anticipo, qualora i lagunari dovessero vincere andrebbero in testa alla classifica almeno per una notte. Il resto del turno, andrà in scena domani. Si comincia alle 17, con Frosinone-Monza: match ad alto rischio per Alessandro Nesta, chiamato a rinsaldare una panchina nuovamente traballante.

Ben sette, le partite delle 19: all’interno del programma, spiccano Salernitana-Spal e Reggina-Empoli, ma anche la sfida-salvezza tra Brescia e Cosenza. Ultimo atto col posticipo delle 21, che vedrà di scena Vicenza e Cremonese.

SERIE B, 26^ GIORNATA

Venezia-Reggiana lunedì ore 21:00

Frosinone-Monza martedì ore 17:00

Ascoli-Pisa martedì ore 19:00

Brescia-Cosenza martedì ore 19:00

Chievo-Pordenone martedì ore 19:00

Cittadella-Pescara martedì ore 19:00

Lecce-Virtus Entella martedì ore 19:00

Reggina-Empoli martedì ore 19:00

Salernitana-Spal martedì ore 19:00

Vicenza-Cremonese martedì ore 21:00

CLASSIFICA

Empoli 45

Monza 43

Salernitana 42

Venezia 42

Cittadella 40

Lecce 39

Chievo 39

Spal 37

Frosinone 33

Pordenone 33

Pisa 33

Reggina 32

Cremonese 29

Reggiana 28

Vicenza 28

Brescia 27

Cosenza 26

Ascoli 22

Pescara 19

Virtus Entella 18