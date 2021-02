Serie D, 20^ giornata: al San Luca il derby con il Roccella, pari per la Cittanovese

Un gol di Romero nel corso del primo tempo decide il derby reggino tra il San Luca e il Roccella. Al “Corrado Alvaro” finisce 1-0 con la squadra di Cozza che si rialza dopo due stop di fila; l’undici di Galati resta in fondo alla classifica ma con ben 6 partite ancora da recuperare. Terzo pari consecutivo per la Cittanovese che strappa un prezioso 0-0 in casa di un Marina di Ragusa in salute. Pareggio in trasferta anche per il Castrovillari, nel primo match del post-Franceschini: finisce 1-1 contro il Santa Maria del Cilento. Cade tra le mura amiche il Rende, battuto in rimonta per 2-1 da una Gelbison ambiziosa che resta in scia alla capolista ACR Messina.

SERIE D GIRONE I, 20^ giornata (28/02/2021)

Dattilo-Paternò 3-1

Licata-Biancavilla 0-1

Marina di Ragusa-Cittanovese 0-0

ACR Messina-Rotonda 3-0

Rende-Gelbison 1-2

San Luca-Roccella 1-0

Sant’Agata-Acireale 3-1

Santa Maria Cilento-Castrovillari 1-1

Troina-FC Messina 2-2

Classifica

40 ACR Messina

36 Gelbison*

35 FC Messina**

32 Acireale*

31 Licata*

27 San Luca***

26 Dattilo***

26 Santa Maria Cilento

24 Biancavilla (-1)***

22 Rotonda****

21 Paternò**

21 Sant’Agata

20 Troina*

19 Cittanovese*****

19 Rende

18 Castrovillari***

16 Marina di Ragusa*

13 Roccella******

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno

******sei partite in meno

Prossimo turno – 21^ giornata (07/03/2021)

Acireale-ACR Messina

Biancavilla-Marina di Ragusa

Castrovillari-San Luca

Cittanovese-Sant’Agata

Gelbison-Troina

FC Messina-Santa Maria Cilento

Paternò-Licata

Roccella-Dattilo

Rotonda-Rende