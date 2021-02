Il punto sulla B: poker per Reggina e Cremonese nella giornata dei pareggi

Venticinquesima giornata di Serie B caratterizzata da gol, giocate spettacolari, grandi imprese e molti pareggi, i primi negli anticipi: reti bianche tra Salernitana e Reggiana, risultato sfavorevole per i granata che perdono punti fondamentali in chiave promozione. Situazione simile per l’Empoli, che viene fermato dal Venezia; gli azzurri raccolgono il quinto pareggio di fila. Impattano anche Vicenza e Pisa, le due squadre ottengono un punto utile ad entrambe per la salvezza, a rendere spettacolare la partita ci hanno pensato Meggiorini e Mazzitelli, autori di autentici “euro-gol”. Continua a macinare punti la Reggina, a farne la spesa è la SPAL sconfitta per 1-4; è la prima volta in stagione che gli amaranto vincono con un simile punteggio. Poker anche per la Cremonese, che batte il Frosinone in casa e fa precipitare i ciociari fuori dalla zona play-off, momento nero per la squadra laziale che mette in discussione la panchina di mister Nesta. Ottiene 3 punti importantissimi il Cosenza, la squadra calabrese batte di misura il Chievo e si stabilisce in zona play-out. Non approfitta del pareggio dell’Empoli il Monza, la squadra brianzola non riesce ad imporsi sul Cittadella e resta bloccato sul secondo gradino del podio. A chiudere la giornata altri due pareggi: quello tra Pordenone e Ascoli con i ramarri che sprecano un’occasione d’oro per avvicinarsi pericolosamente alla zona play-off, e quello tra Entella e Brescia. Le rondinelle confermano il periodo di crisi – 2 vittorie in 10 partite – e si trovano in zona play-out; situazione peggiore quella dei diavoli neri che restano all’ultimo posto e con il fantasma della Serie C dietro l’angolo.

Santo Nicolò