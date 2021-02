Primavera 2, doppio Bezzon e la Reggina fa suo il derby col Cosenza

Ultime News

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori. Adriano Montalto, Michael Folorunsho e Rigoberto Rivas sono...

Dal dominio amaranto ai numeri della svolta: le ”cinque verità” di Spal-Reggina secondo RNP: ✅DOMINIO AMARANTO- In lungo e in largo, per tutti i novanta minuti. Quella vista a Ferrara è stata probabilmente...

Reggina

Il Chievo si è di nuovo perso per strada. Spal-Marino in crisi nera, e non certo per colpa dell’arbitro. Disastro Mora, Balotelli impalpabile. FLOP SQUADRE 1)Chievo-Che succede? Terza sconfitta consecutiva, arrivata...