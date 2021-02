La Reggina torna ad allenarsi: martedì al Granillo arriva la capolista

Nessuna pausa per la Reggina. La squadra di mister Baroni, dopo il successo esterno contro la Spal è tornata ad allenarsi già questa mattina in vista del turno infrasettimanale di martedì quando, al Granillo, arriverà la capolista Empoli. Questo il report ufficiale della Reggina: “All’indomani della vittoriosa trasferta di Ferrara la squadra si è ritrovata al centro sportivo Sant’Agata per preparare la gara di martedì con l’Empoli. I calciatori sono stati divisi in due gruppi. Chi ha preso parte alla gara di ieri ha svolto una seduta defaticante. Esercitazioni in fase di possesso e non possesso per il resto della squadra. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto 11vs11. Domani mattina è prevista la rifinitura”.