Serie B, 25^ giornata: la TOP 11 di RNP

Un poker amaranto, nella formazione ideale della 25^ giornata.

Anche questa volta, la top 11 di ReggioNelPallone si basa sul 4-2-3-1. In porta, Joronen del Brescia: il finlandese ha parato un rigore e compiuto altri due interventi decisivi, prima di arrendersi al gol della Virtus Entella. Restando in tema, se la Virtus Entella ha evitato il sesto ko di fila lo deve a Pellizzer, il quale compone la coppia di centrali difensivi insieme ad Adorni del Cittadella, anch’esso autore di un’ottima prova contro il sempre pericolosissimo attacco del Monza. Sugli esterni, una rete ed un assist: a destra Maggio del Lecce, che all’età di 39 anni non ha ancora perso il vizietto del gol, a sinistra Liotti, autore dell’assist che ha propiziato il primo gol amaranto a Ferrara.

La coppia di centrocampo, è composta da Gustafson della Cremonese e Mazzitelli del Pisa: il primo ha diretto i grigiorossi nella goleada al Frosinone, il secondo ha sbloccato la sfida col Vicenza grazie ad uno splendido tiro al volo.

Il terzetto di trequartisti, promette spettacolo: sugli esterni Rivas della Reggina e Buonaiuto della Cremonese (doppietta per entrambi) al centro un Folorunsho sempre più top player del torneo cadetto. La pesantissima rete segnata al Chievo, vale a Gliozzi del Cosenza il ruolo di unica punta. Visto come sono andate le cose tra Spal e Reggina, l’allenatore del nostro “fantasy team” non poteva che essere Marco Baroni.

SERIE B, LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

4-2-3-1-Joronen (Brescia); Maggio (Lecce), Adorni (Cittadella), Pellizzer (Virtus Entella), Liotti (Reggina); Mazzitelli (Pisa), Gustafson (Cremonese); Rivas (Reggina), Folorunsho (Reggina), Buonaiuto (Cremonese); Gliozzi (Cosenza). All.: Baroni.

f.i.