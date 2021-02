Serie B, i TOP della 25^ giornata

Reggina, Cosenza e Cremonese: un sabato da urlo. Rivas e Buonaiuto, doppiette in meno di cinquanta minuti.

TOP SQUADRA

1)Reggina-Capolista e miglior difesa del girone di ritorno. Gli amaranto asfaltano la Spal con una prestazione devastante, a conti fatti l’1-4 sta persino stretto.

2)Cosenza-Il successo a sorpresa contro il Chievo profuma di speranza, oltre a certificare il primo “sorriso” allo stadio San Vito-Marulla.

3)Cremonese-Seconda vittoria di fila, per scacciare nuovamente la paura. Il secondo tempo col Frosinone è veramente da applausi.

TOP CALCIATORI

1)Rigoberto Rivas (Reggina)-Berisha & company lo avranno sognato sotto forma di incubo. Finalmente trova i gol in serie B, colpendo due volte in soli 49 minuti.

2)Cristiano Buonaiuto (Cremonese)-Classe e concretezza. Proprio come Rivas, ci mette meno di cinquanta minuti per trovare due gol di fondamentale importanza.

3)Ettore Gliozzi (Cosenza)-Una stoccata che vale oro, con l’involontario aiuto di Renzetti. Il centravanti di Siderno spezza la maledizione “casalinga” dei lupi.

TOP ALLENATORI

1)Marco Baroni (Reggina)-La mossa a sorpresa che porta Rivas sulla destra d’attacco, si rivela importantissima. E’ solo il primo lampo, di un autentico capolavoro tattico.

2)Roberto Occhiuzzi (Cosenza)-Si conferma il “motore” dei rossoblù, trovando risorse ed acuti decisivi in un altro momento clou della stagione.

3)Fabio Pecchia (Cremonese)-I numeri non ammettono repliche, e dicono che con lui in panchina sono arrivati 14 punti in 8 gare. Media ideale, per uscire dai guai.