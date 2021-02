Serie B, i FLOP della 25^ giornata

Il Chievo si è di nuovo perso per strada. Spal-Marino in crisi nera, e non certo per colpa dell’arbitro. Disastro Mora, Balotelli impalpabile.

FLOP SQUADRE

1)Chievo-Che succede? Terza sconfitta consecutiva, arrivata peraltro in casa di un avversario, il Cosenza, che fino a ieri in casa non aveva vinto nemmeno una partita.

2)Spal- L’espulsione di Mora avrà sicuramente inciso, ma ciò non toglie che i biancazzurri siano stati “presi a pallonate” per quasi tutta la gara. Aspettando la prima vittoria del girone di ritorno…

3)Frosinone-A Cremona va in scena un autentico disastro, che allontana ulteriormente i laziali dalla zona playoff. Forse è il caso di cominciare a guardarsi alle spalle.

FLOP CALCIATORI

1)Luca Mora (Spal)-Otto minuti da museo degli orrori. Prima un fallo inutile, poi un tuffo nell’area amaranto: l’arbitro non abbocca, e lo manda sotto la doccia.

2)Balotelli (Monza)-Da top a flop in pochi giorni. L’ex Milan viene sistematicamente annullato dalla difesa del Cittadella, divorandosi anche un gol clamoroso.

3)Giuseppe De Luca-Pesantissimo l’errore dal dischetto nel match salvezza col Brescia, anche se poi i compagni riescono a rimediare.

FLOP ALLENATORI

1)Pasquale Marino (Spal)-Se la prende con l’arbitro nonostante l’imbarcata, ma i fatti dicono che Berisha ha evitato a lui ed alla Spal un passivo ancora più pesante.

2)Alessandro Nesta (Frosinone)-Di nuovo nel tunnel della crisi, i suoi si sciolgono come neve al sole e la panchina è nuovamente infuocata…

3)Pep Clotet (Brescia)-Un punto in due scontri diretti, un’altra rimonta subita. La cura Clotet a Brescia sta funzionando a singhiozzo, ad oggi i lombardi farebbero i playout.

f.i.