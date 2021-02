I TOP di Spal-Reggina: Folorunsho straripante, Rivas e Montalto micidiali

A Ferrara altra prova di grandissimo spessore per la Reggina che vince nettamente al cospetto di una Spal costruita per la promozione. Grandissima prova di tutta la squadra, ma splendide le prove di Rivas, Folorunsho e Montalto.

Rigoberto Rivas – Schierato come esterno alto a destra riesce ad esprimersi al meglio. In costante proiezione offensiva, sblocca la partita approfittando di un bellissimo assist di Liotti. Prima rete in B per l’honduregno. Nel secondo tempo confeziona la partita perfetta, riuscendo nella doppietta. Approfitta di un assist di Montalto e da posizione complicata riesce a superare Berisha, anche se la sua posizione sembra essere viziata da fuorigioco.

Michael Folorunsho – Ormai in pianta stabile tra i Top di giornata. Stato di forma stratosferico per il centrocampista amaranto. Anche oggi straripante. Causa l’espulsione di Mora che praticamente metterà la partita sui binari giusti per gli uomini di Baroni. Sempre nel vivo dell’azione, è ormai un punto di riferimento per i compagni. Bellissimo anche l’assist di testa che serve a Montalto per la rete dello 0-2, salvando una palla al limite. Al minuto 67 realizza poi la terza rete consecutiva, ribadendo ancora per l’ennesima volta il suo attuale strapotere psicofisico.

Adriano Montalto – Anche oggi in rete. Quando gioca segna. È decisamente lui l’acquisto di gennaio che al momento risulta essere più determinante. Si fa trovare sempre pronto e continua ad essere fondamentale, specie in fase realizzativa.

Oggi gol ed assist in un’altra prestazione importante. L’unico neo, un cartellino giallo rimediato a metà primo tempo, che poteva essere evitato.

Giuseppe Canale