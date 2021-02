Spal-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Spal e Reggina in campo alle 14 per la venticinquesima giornata di serie B. Al “Paolo Mazza” di Ferrara gli amaranto arrivano in striscia positiva (12 punti nelle ultime 6), mentre gli uomini di Marino non vincono in campionato dal 18 gennaio e sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Vicenza. Tabù da sfatare per la Reggina, che nei 5 precedenti ufficiali contro gli estensi non è mai riuscita ad ottenere la vittoria: due i pareggi e tre i successi per i biancazzurri, compresa la vittoria nel girone d’andata. Spal che non può permettersi ulteriori passi falsi, ma che dovrà fare i conti con una Reggina in rampa di lancio, in una partita che si preannuncia entusiasmante e ricca di emozioni.

Probabile formazione Spal

Marino dovrà rinunciare a Floccari e all’ex Simone Missiroli, fermi ai box per infortunio. L’allenatore della Spal dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2 visto a Vicenza, con il ritorno di Mora che dovrebbe partire titolare al posto di Strefezza e la conferma di Asencio in attacco in coppia con Paloschi. Sala preferito a Ranieri, mentre Okoli dovrebbe far rifiatare Vicari al centro della difesa. Esposito e Segre completeranno il reparto di centrocampo, con Valoti confermato sulla trequarti.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Okoli, Tomovic, Sala; Segre, Esposito, Mora; Valoti; Asencio, Paloschi. All. Marino

Probabile formazione Reggina

Baroni potrà contare nuovamente su Montalto, ma dovrà fare a meno di Situm, Faty e soprattutto Di Chiara, con Liotti pronto a prendere il suo posto sulla corsia di sinistra. Confermati Nicolas, Lakicevic e la coppia difensiva Loiacono-Cionek. Crimi e Crisetig agiranno a centrocampo, mentre il recuperato Montalto probabilmente guiderà l’attacco amaranto, con Edera, Folorunsho e uno tra Menez e Rivas alle sue spalle (con il francese leggermente favorito).

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. All. Baroni

Reggina-Pordenone pronostico

Reggina di mister Baroni che parte ampiamente sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 3.75 rispetto alla vittoria degli estensi quotata 2.15. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 2 in leggermente in rialzo a quota 4, mentre la vittoria della Spal è quotata 2.10. Segno X equivalente per i due bookmakers (quota 3,00). Interessante anche la combo X o GG a quota 1.57 (Sisal).

Reggina-Pordenone dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 14 della gara tra Spal e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo