Campionato di serie B che giunge alla sua venticinquesima giornata: cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida Spal e Reggina, fischio d’inizio ore 14 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

SPAL-REGGINA

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Tomovic, Okoli, Sala; Strefezza, Esposito, Mora; Valoti; Paloschi, Asencio. A disposizione: Thiam, Gomis, Segre, Murgia, Di Francesco, Sernicola, Vicari, Spaltro, Tumminello. Allenatore: Marino.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Edera; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Stavropoulos, Bianchi, Chierico, Micovschi, Bellomo, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna (Alessio Saccenti di Modena e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

PRE PARTITA

Le due squadre arrivano al match odierno in condizioni opposte: esterni a digiuno di vittorie da 7 partite ufficiali, Reggina in serie positiva da 6 incontri con 3 vittorie e tre pareggi. Sono 2 i precedenti ufficiali a Ferrara: successo estense per 1-0 nella serie B 1973/74) e pareggio (0-0 nella serie B 1968/69). La Reggina è ancora la squadra che subisce il maggior numero di reti nei 15’ finali di partita: 11 dal 76’ al 90’ inclusi recuperi. Tra Pasquale Marino e Marco Baroni 6 precedenti tecnici: 2 vittorie per Marino, 1 pareggio e 3 successi del mister amaranto. Diffidati: Esposito Sal., Strefezza, Tomovic, Vicari (Spal); Del Prato, Forolunsho, Loiacono, Rossi (Reggina).

