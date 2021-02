Spal-Reggina, le formazioni ufficiali: Montalto titolare, Menez in panchina

Sono questi i 22 calciatori scelti dai due allenatori, Pasquale Marino e Marco Baroni per scendere in campo nel match tra Spal e Reggina. Gli amaranto ritrovano dal primo minuto in attacco Adriano Montalto, mentre Daniele Liotti prende il posto di Di Chiara sulla corsia mancina difensiva. Queste le formazioni ufficiali di Spal-Reggina:

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Tomovic, Okoli, Sala; Strefezza, Esposito, Mora; Valoti; Paloschi, Asencio. A disposizione: Thiam, Gomis, Segre, Murgia, Di Francesco, Sernicola, Vicari, Spaltro, Tumminello. Allenatore: Marino.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Edera; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Stavropoulos, Bianchi, Chierico, Micovschi, Bellomo, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna (Alessio Saccenti di Modena e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Giovanni Ayroldi di Molfetta.