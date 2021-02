Reggina, Cionek: “Continuità fondamentale in B, siamo un gruppo compatto”

Dalla sala stampa dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara è intervenuto il difensore amaranto Thiago Cionek, al termine di Spal-Reggina.

“Tornare a Ferrara è stata un’emozione per me, qui ho passato anni bellissimi, ci tenevo a fare bene. Abbiamo dato continuità alle nostre prestazioni su un campo difficile, in B è fondamentale riuscirci; proveremo ad andare avanti su questa strada anche martedì. Abbiamo lavorato molto, la squadra è compatta, stiamo riuscendo a fare risultati e prestazioni; la difesa ha un ruolo importante ma tutti svolgono un lavoro prezioso per difendere. La Spal giocava con due attaccanti che si muovono vicini, li abbiamo studiati; giocare molto d’anticipo rimanendo vicini a loro, l’abbiamo preparata così e siamo stati bravi. Martedì affronteremo un’altra corazzata, siamo in un buon momento e giocheremo in casa, pensiamo già alla partita e al miglior modo per affrontarla.”