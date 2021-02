Reggina, Baroni: “Non guardiamo la classifica, il lavoro inizia a portare frutti”

Dalla sala stampa dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, è intervenuto il tecnico amaranto Marco Baroni, nel post-gara di Spal-Reggina.

“Abbiamo bisogno di prestazioni e non solo del risultato, i gol che abbiamo fatto sono frutto di preparazione, se i ragazzi lavorano si raccolgono i frutti. Quando si esce dalla prestazione si rischia di mettere a rischio la prova. C’è poco da festeggiare, martedì ci sarà un’altra partita complicata. Cerco soluzioni che mettano la squadra nelle migliori condizioni, stiamo lavorando con gli esterni offensivi; Rivas ha attaccato la porta e ha fatto due gol, sono contento per lui perché lavora tanto; giocando così riesce a convogliare al meglio il tutto. La strada è giusta, restiamo concentrati, dietro hanno fatto punti quasi tutte. Non ascoltiamo i complimenti, pensiamo solo a lavorare, questa squadra può fare ancora tanta strada. La mia ambizione è guardare il lavoro e non la classifica, quella la guarderemo più avanti, a gennaio tutti hanno sistemato qualche problema e c’è tanta competizione. Dobbiamo provare a vincere su ogni campo, conosco troppo bene questo campionato, capitano i momenti negativi come quelli positivi. Dobbiamo mantenere la categoria, questa è la priorità. Menez è importante per noi, sa cosa voglio, è il giocatore che deve fare la differenza; le partite cambiano spesso nell’ultima fase, tutti devono essere pronti quando entrano. Il gruppo sta lavorando e tutti sanno che li tengo in considerazione e hanno la mia fiducia, anche chi ha giocato meno come Dalle Mura e Micovschi; Okwonkwo può crescere e dare tanto alla squadra. Non voglio giocatori che discutono con l’arbitro, in campo deve esserci il massimo rispetto, la gente che parla mi fa diventare matto, certi atteggiamenti mi fanno incazzare; si deve stare dentro la partita con la testa, Montalto capirà e lo farà in fretta. L’ho voluto perché credo abbia delle qualità importanti.”