FLOP di Spal-Reggina: l’ingenuità di Mora cambia la partita

In un match stravinto dalla Reggina diventa impossibile trovare un calciatore amaranto sotto la sufficienza, vista la prestazione dell’intera squadra.

Viceversa nella Spal sono parecchie le insufficienze, ma particolarmente negativa è la prova dell’uomo che compromette il risultato per gli spallini, con 2 minuti di follia, specie per un calciatore della sua esperienza. Parliamo di Luca Mora.

Si fa rifilare 2 cartellini gialli tra il sesto e l’ottavo del primo tempo.

Il primo per un’entrata evidentemente fallosa su Folorunsho ed il secondo per una simulazione in area di rigore amaranto con l’arbitro a pochissima distanza dall’azione. Nulla da eccepire a termini di regolamento. Veramente ingenuo il centrocampista della squadra ferrarese che già ammonito avrebbe dovuto evitare la simulazione e anche le plateali proteste verso l’arbitro. L’espulsione cambia radicalmente la partita

Giuseppe Canale