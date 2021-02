Le pagelle amaranto: Folo-Rivas-Montalto, marziani a Ferrara!

Una Reggina da stropicciarsi gli occhi, asfalta la Spal dall’inizio alla fine. Voti alti e nessuna insufficienza. Folo-Rivas e Montalto, tris d’assi. Baroni non sbaglia una mossa.

Nicolas 6-Una deviazione in barriera lo mette fuori gioco sul gol locale. Coraggiosa uscita su Asencio, per il resto mai impegnato.

Delprato 7-Chiude qualsiasi falla si presenti nelle retrovie, ma anche davanti spinge come un dannato, sfiorando il gol ed entrando nell’azione dello 0-3.

Loiacono 7-Altra prova da gladiatore del capitano, che anticipa sistematicamente gli attaccanti estensi sfoggiando un autentico strapotere fisico.

Cionek 7-Veste i panni del grande ex, ma anche quelli del muro invalicabile. Nella “sua” Ferrara, sfodera la migliore prova della stagione.

Liotti 7-Al rientro da titolare, complice l’assenza forzata di Di Chiara, sfreccia come un tir sulla corsia di sinistra e confeziona l’assist con cui la Reggina sblocca il risultato.

Crisetig 7-L’uomo in meno della Spal finisce con l’esaltare le sue caratteristiche di cervello del centrocampo. Nasconde la palla agli avversari, come e quando vuole.

Crimi 6.5-Una diga preziosissima, nelle rare volte in cui gli amaranto vanno in sofferenza sulla mediana lui c’è sempre. 70′ Bianchi 6-Fisico ed esperienza, anche quando impedisce ad esposito di andare pericolosamente verso la porta.

Rivas 8 (il migliore)-Spacca in due la gara, con una doppietta sontuosa. Tempi perfetti nell’inserimento, freddezza inusuale: il secondo gol è in fuorigioco, ma la giocata con cui beffa Berisha è comunque da applausi. 57 Menez 7-Che ingresso! Manda al bar la difesa locale a più riprese, inventandosi tre giocate geniali.

Folorunsho 7.5-Riduce a fettine qualsiasi avversario provi a frenarne l’impeto. Prima firma l’assist del raddoppio, poi cancella la sfortunatissima deviazione che propizia il gol avversario, andando a chiudere la partita. 82′ Okwonkwo sv.

Edera 6.5-Nel primo tempo le sue folate sono preziosissime, Dickmann non lo prende mai. Mezzo voto in meno, per i due gol divorati nella ripresa.70′ Bellomo 6-Anche lui entra benissimo, provando a creare superiorità e gestendo alcuni ottimi palloni.

Montalto 7,5-Tira e centra la porta, ogni volta che gli lasciano mezzo centimetro. Un gol ed un assist vincente, il “tagliagole” ormai è una sentenza. 82′ Denis sv

Baroni 8-Mette subito il turbo alla sua Reggina, con delle mosse che gli consentono di avere il predominio sulle catene esterne. Prova spettacolare sul campo di una corazzata, e partita mai in discussione.