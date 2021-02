La Spal in casa: estensi quasi sempre in gol, ma nelle ultime cinque…

Verso Spal-Reggina: al Paolo Mazza inizio strepitoso per gli uomini di Pasquale Marino, ma da dicembre in poi qualcosa s'è inceppato...

Frenata improvvisa. Il cammino casalingo della Spal era cominciato in maniera ottima, così come certificano i diciassette punti ottenuti nelle prime sette partite giocate al Paolo Mazza (quattro vittorie consecutive). Dalla sconfitta col Brescia in poi tuttavia, la compagine di Marino ha totalizzato appena cinque punti in altrettante gare, battendo soltanto la Reggiana.

Il bilancio complessivo è di ventidue punti in dodici partite, frutto di sei vittorie (Vicenza, Salernitana, Pescara, Pisa, Lecce e Reggiana), quattro pareggi (Cosenza, Chievo, Monza ed Empoli) e due sconfitte (Brescia e Pordenone).

Venti i gol fatti, undici quelli subiti. Soltanto contro il Chievo, i biancazzurri non hanno trovato la via del gol, mentre i clean sheet ottenuti sono in totale sei (porta inviolata contro Salernitana, Pescara, Pisa, Chievo, Lecce e Reggiana).

SPAL, IL RENDIMENTO INTERNO

Spal-Cosenza 1-1

Spal-Vicenza 3-2

Spal-Salernitana 2-0

Spal-Pescara 2-0

Spal-Pisa 4-0

Spal-Chievo 0-0

Spal-Lecce 1-0

Spal-Brescia 2-3

Spal-Reggiana 2-0

Spal-Monza 1-1

Spal-Pordenone 1-3

Spal-Empoli 1-1