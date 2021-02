Spal-Reggina, la probabile formazione biancoazzurra: Valoti dietro Asencio e Paloschi

Vincere, dopo un digiuno di successi lungo sei partite. E’ questo l’obiettivo della Spal di mister Marino, che domani al ”Paolo Mazza” ospiteranno la Reggina con l’intenzione di invertire il trend delle ultime giornate. Il tecnico degli estensi si affida alla forza del proprio gruppo, ma soprattutto ai gol di Valoti e Paloschi, entrambi a quota 7 nella classifica marcatori. Al contempo, non mancheranno le assenze di spessore, con Missiroli e Floccari che non saranno del match causa problemi muscolari. Insieme a loro, anche Seck e Ranieri.

Marino dovrebbe operare qualche cambiamento rispetto all’undici titolare visto a Vicenza. Confermatissimo Dickmann a destra, mentre a sinistra torna Sala dal 1′. In mezzo alla difesa, invece, con molta probabilità ci sarà Tomovic al posto di Vicari (entrambi in diffida), in coppia con Okoli. In mezzo al campo spazio a Salvatore Esposito, il quale dovrebbe avere ai suoi lati Segre (come mezz’ala destra) e Mora (mezz’ala sinistra).

In avanti, con molta probabilità sarà confermato il tandem Asencio-Paloschi, con Valoti che agirà dietro di essi.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOAZZURRA

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Okoli, Tomovic, Sala; Segre, Esposito, Mora; Valoti; Asencio, Paloschi. All. Marino

BALLOTTAGGI: Tomovic-Vicari 65-35%, Mora-Strefezza 55-45%

INDISPONIBILI: Floccari, Missiroli, Ranieri, Seck

Si ringrazia per la collaborazione il collega Andrea Mainardi di Estense.com