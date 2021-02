Spal-Reggina, la probabile formazione amaranto: Liotti e Montalto verso il ritorno dal 1′

La striscia di risultati utili consecutivi segna quota sei, i punti in classifica 29. Prosegue il momento positivo della Reggina di Baroni, che domani andrà in scena a Ferrara a caccia di continuità. Lo farà tra recuperi e nuove assenze, un aspetto che ha sempre caratterizzato il cammino degli amaranto finora. Il tecnico fiorentino, infatti, recupera Montalto e Lakicevic, ma dovrà fare a meno dei vari Situm, Di Chiara, Faty, Kingsley, Rossi e Petrelli, mentre Gasparetto resta ancora fuori per scelta tecnica.

L’assenza di Di Chiara corsia sinistra di difesa, dovrebbe aprire la strada al ritorno dal 1′ di Daniele Liotti, attualmente miglior marcatore degli amaranto insieme a Folorunsho (5 reti). Sul lato opposto, invece, non dovrebbe essere in discussione la presenza di Delprato, così come quella della coppia difensiva composta da Cionek e Loiacono, con quest’ultimo in vantaggio su Stavropoulos. Sulla mediana spazio all’inamovibile duo Crimi-Crisetig, davanti al quale agirà il consueto trio offensivo a sostegno dell’unica punta centrale. Edera (a destra) e Ménez (a sinistra e leggermente favorito a Rivas) dovrebbero agire sugli esterni, con Folorunsho sulla trequarti alle spalle di Montalto, verso il ritorno dal 1′.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Menez-Rivas 51-49%; Loiacono-Stavropoulos 60-40%.

INDISPONIBILI: Rossi, Situm, Faty, Di Chiara, Kingsley

NON CONVOCATI: Gasparetto