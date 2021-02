Spal-Reggina, i convocati di Baroni: la decisione su Di Chiara, gli assenti salgono a sei

Al termine della rifinitura il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei 23 convocati per la trasferta di Ferrara. Così come il tecnico amaranto aveva annunciato in conferenza stampa, oltre a Gasparetto (fuori per scelta tecnica) restano fuori gli infortunati Kingsley, Faty, Rossi e Situm. Sciolto, invece, il dubbio Di Chiara, il quale ha da poco riscontrato dei problemi muscolari che lo porteranno a saltare il match del ”Paolo Mazza”, restando dunque a Reggio Calabria.

