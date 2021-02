Spal, Marino: ”Con la Reggina gara fondamentale. Vincendo…”

Alla vigilia della sfida del ”Mazza” di Ferrara contro la Reggina, il tecnico della Spal, Pasquale Marino, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara. Di seguito, le sue parole:

INDISPONIBILI- ”Marino è rimasto fuori negli ultimi giorni, ma domenica dovrebbe tornare ad allenarsi per essere presente martedì. Assenti anche Missiroli e Floccari, non recuperabili per la prossima gara”.

LA DIFESA- ”Far giocare Tomovic e Vicari contemporaneamente? Sarà difficile dal momento in cui sono entrambi in diffida. Anche in virtù della prossima gara a Salerno, dove non vorremmo trovarci in difficoltà. Dovremo fare delle valutazioni, anche perché avremo tre partite in una settimana”.

LA SFIDA CON LA REGGINA- ”Contro la Reggina è una partita fondamentale. Abbiamo perso diversi punti ed una vittoria ci darebbe tanto morale, specie in vista degli altri due impegni che avremo in settimana. I pareggi che abbiamo fatto sono stati delle mancate vittorie e la squadra lo sa. Psicologicamente sappiamo che vincere contro la Reggina ci potrebbe riportare in corsa per le prime posizioni. Il nostro obiettivo è quello di recuperare i punti persi ultimamente. Tuttavia, non possiamo fermarci a pensare più di tanto perché gli amaranto vivono un momento opposto al nostro”.

ASENCIO, PALOSCHI E TUMMINELLO- ”I sistemi di gioco non sono fondamentali, l’ho sempre detto. Ciò che lo è, invece, è l’approccio alla partita. Nel corso della stagione abbiamo parlato tanto della necessità di prendere un giocatore con le caratteristiche di Asencio, con lui cresce anche il rendimento di Paloschi. Il suo unico handicap resta la condizione fisica, che però sta pian piano recuperando. Tumminello è fortissimo, ha bisogno soltanto di minutaggio”.