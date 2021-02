Reggina, quattro indisponibili e un dubbio in vista di Ferrara

Ci sono alcune conferme ed un dubbio nella rosa della Reggina che oggi partirà verso Ferrara per la sfida di domani contro la Spal. Come annunciato dal tecnico Marco Baroni in conferenza, problemi dell’ultimo minuto per l’esterno sinistro Gianluca Di Chiara. A breve verranno valutare le sue condizioni e decisa una possibile convocazione anche se, da quanto sembra, il calciatore potrebbe saltare la trasferta lasciando spazio a Daniele Liotti sulla corsia mancina. Chi non ci sarà sicuramente è Mario Situm. Il calciatore è recuperato ma Baroni ha deciso di consentire all’esterno ancora alcuni giorni per migliorare la sua condizione ed essere pronto per gli impegni ravvicinati della prossima settimana.

“Situm è completamente recuperato – ha spiegato Baroni- però ho deciso di non convocarlo perché voglio che usufruisca di questi due giorni per essere più pronto nelle tre partite in settimane prossima”.

Fuori per “scelta tecnica Gasparetto“, mentre restano fermi ai box per problemi fisici “Faty, Rossi e Kingsley“.

v.i.