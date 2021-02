Reggina: prende quota l’ipotesi Menez “falso 9”

Rifinitura e partenza per Ferrara. La Reggina domani alle ore 14 tornerà in campo contro la SPAL di Marino. Settimana intensa quella degli uomini di Marco Baroni, che dopo la vittoria sul Pordenone hanno preparato la prossima sfida in trasferta contro una della candidate alla promozione in serie A. Il tecnico degli amaranto spera di recuperare per la sfida contro gli estensi, alcuni dei calciatori fermi ai box, tra tutti l’attaccante Adriano Montalto (out contro i neroverdi) e gli esterni Situm e Lakicevic. In virtù delle condizioni fisiche non perfette di Montalto, sembra prendere quota l’ipotesi Jeremy Menez falso nove al centro dell’attacco, con l’arretramento di Rigoberto Rivas sull’out esterno offensivo ed i riconfermati Edera e Folorunsho a completare il terzetto alle spalle dell’unica punta. E’ un’ipotesi concreta per lo schieramento iniziale della Reggina versione Spal, con il francese che ritroverebbe così il campo dopo l’esclusione per scelta tecnica, avvenuta nella partita contro il Pordenone. Maggiori indicazioni o certezze potrebbero giungere dalla conferenza stampa pre-partita di mister Baroni.

