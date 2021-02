Reggina, Baroni: “Menez sarà della partita, Montalto è recuperato”

Indicazioni importanti nella conferenza stampa di Marco Baroni alla vigilia di Spal-Reggina, che domani alle 14 si sfideranno a Ferrara. Il tecnico ha confermato il recupero di Adriano Montalto e contemporaneamente ha annunciato l’impiego di Jeremy Menez dopo l’esclusione nell’ultimo match contro il Pordenone.

“Jeremy Menez per noi è un calciatore importante – ha spiegato il tecnico della Reggina -. Io leggo le partite e cerco di sbagliare meno possibile, a volte ci sono gare che hanno strutture diverse ed il mio obiettivo è quello di mettere in condizioni per esprimersi al meglio. Come ho detto più volte, ormai non esistono titolari e riserve, negli ultimi trenta minuti cambiano e si decidono spesso i risultati, quindi chi non parte dall’inizio non deve sentirsi bocciato, sono tutti giocatori importanti ed io sto lavorando mentalmente su questo. Menez sarà sicuramente della partita, anche perché adesso andiamo incontro a 3 partite in una settimana e abbiamo bisogno di giocatori pronti che entrano e sono determinanti, così come abbiamo visto nell’ultima partita”.

Su Adriano Montalto, il tecnico Baroni ha confermato il pieno recupero del calciatore. “Montalto è della partita”.